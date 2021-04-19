Стало известно, сколько украинцев уже вакцинировали препаратом Pfizer

Украина получила 117 тысяч доз препарата

Украина получила 117 тысяч доз препарата

Рixabay

Об этом сообщил директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родына, пишет RegioNews, ссылаясь на Минздрав.

Он напомнил, что для вакцины Pfizer разработали и организовали отдельную логистику, предприняли ряд специфических мер для обеспечения так называемого "холодовой цепи".

Известно, что вакцина Pfizer отличается условиям хранения – температура должна быть на уровне -80 °C или -70 °C. Поскольку на региональных складах и в заведениях лечения отсутствует оборудование, которое бы обеспечило хранение, транспортировать вакцину еженедельно, каждые 5 дней, со складов в регионы.

Напомним, 16 апреля Украина получила первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer. 18 апреля украинцам начали делать прививки этим препаратом.