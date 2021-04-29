Рада призвала Кабмин вернуть льготы жителям 30-километровых зон вокруг АЭС

Льготы на электроэнергию предлагаются в размере 70 процентов от действующего тарифа

Льготы на электроэнергию предлагаются в размере 70 процентов от действующего тарифа

Фото: из открытых источников

Верховная Рада на заседании 29 апреля поддержала проект постановления №5382 об обращении к Кабмину по поводу снижения цены на электроэнергию для жителей 30-километровых зон вокруг атомных электростанций.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

За соответствующее решение проголосовали 311 народных депутатов.

Обращение предусматривает, что населению, проживающему в 30-километровой зоне вокруг атомных электростанций, продажа электрической энергии должна осуществляться по тарифу в размере 70% от уровня действующего тарифа для соответствующей группы населения.

Депутаты рекомендуют Правительству вернуть льготный тариф, который действовал до его отмены 1 января 2021 года.

Теперь Кабмин должен принять соответствующее решение в течение четырнадцати календарных дней со дня вступления в силу постановления.

Напомним, в Украине больше не действуют ночные тарифы и другие льготы на электроэнергию. В правительстве обещают решить этот вопрос и установить фиксированные тарифы на коммунальные услуги.

Вместе с тем, нардепы хотят, чтобы правительство вернуло льготный тариф на электричество.