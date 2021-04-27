Сутки в ООС: оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

Боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного. Из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а возле населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Зайцево, враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника-удовлетворительное", - отмечают в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 27 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Так, возле Водяного российские оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра. Неподалеку населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов.

Напомним, 26 апреля пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.