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Сутки в ООС: оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
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27 апреля 2021, 08:29 6

Сутки в ООС: оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

27 апреля 2021, 08:29 6
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Боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем вблизи Водяного. Из минометов 82-го калибра оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а возле населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Павлополя противник два раза открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Зайцево, враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника-удовлетворительное", - отмечают в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 27 апреля, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Так, возле Водяного российские оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го калибра. Неподалеку населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов.

Напомним, 26 апреля пророссийские боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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