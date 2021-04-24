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24 апреля 2021, 13:33 7

В Украине вакцинировали от коронавируса более полумиллиона человек

24 апреля 2021, 13:33 7
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В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 тыс. 250 человек
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 тыс. 250 человек
Рixabay
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В Украине вчера прививки против COVID-19 получили более 14,3 тыс. лиц.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook, пишет RegioNews.

"14 тыс. 339 человек привито против COVID-19 за сутки 23 апреля 2021 года в Украине", - написал он.

Также министр сообщил, что с начала вакцинальной кампании в стране привито 522 тыс. 385 человек, из них получили 1 дозу – 522 тыс. 383 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививка проводилась 285 мобильными бригадами по иммунизации и в 431 пункте прививок.

По состоянию на 23 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 тыс. 250 человек.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине начнут массово прививать от Covid-19.

Украина вакцина Минздрав Максим Степанов вакцинация

 
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