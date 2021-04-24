В Україні вакцинували від коронавірусу понад півмільйона осіб

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 тис. 250 людей

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 тис. 250 людей

Рixabay

В Україні вчора щеплення проти COVID-19 отримали більш як 14,3 тис. осіб.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook, пише RegioNews.

"14 тис. 339 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 квітня 2021 року в Україні", - написав він.

Також міністр повідомив, що з початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 522 тис. 385 людей, з них отримали 1 дозу – 522 тис. 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 285 мобільними бригадами з імунізації та у 431 пункті щеплень.

Станом на 23 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 488 тис. 250 людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли в Україні почнуть масово щеплювати від Covid-19.