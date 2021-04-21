Смертность от COVID-19 снизится в ближайшие дни - НАН

Сейчас смертность от коронавируса находится в завершающей фазе плато

Сейчас смертность от коронавируса находится в завершающей фазе плато

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В Украине в ближайшие дни прогнозируется снижение смертности от коронавируса. В течение последней недели наблюдается уверенное затухание количества новых случаев болезни.

Об этом говорится в прогнозе опубликованном Национальной академией наук, передает RegioNews.

Смертность от коронавируса сейчас находится в завершающей фазе плато. Ожидается снижение смертности в ближайшие дни", - считают в НАН.

При этом в НАН добавили, что в последние три - четыре недели летальность от COVID-19 составляла 2,5%.

"Число случаев болезни за неделю уменьшилось на 14% после снижения на 2% неделю назад. Синхронно со снижением числа случаев болезни, снизилась также интенсивность тестирования. Количество проведенных за последнюю неделю ПЦР-тестов, вклад которых в выявление новых случаев инфицирования, является ключевым, упало на 12%", - сообщили эксперты.

Ранее сообщалось, что в Украине за 20 апреля COVID-19 диагностировали у 12 162 человек, зафиксировано 429 летальных случаев