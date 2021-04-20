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20 апреля 2021, 17:42 1562

На "Большом строительстве" есть коррупция: Уманский ответил заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко

20 апреля 2021, 17:42 1562
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Фото: из открытых источников
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Бывший министр финансов и экс-советник председателя Офиса президента Игорь Уманский прокомментировал слова заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, что его заявления о коррупции на "Большом строительстве" безосновательны.

Соответствующее видео Игорь Уманский обнародовал в Telegram, передает RegioNews.

Он ответил на слова журналиста, что пока не будет конкретно сказано о коррупционерах, о конкретных компаниях, Кирилл Тимошенко и Владимир Зеленский будут и дальше говорить, что у Игоря Уманского нет никаких доказательств.

Публично об этом говорю, я им в руки передал справку, в которой все эти компании написаны. Если им интересно ознакомиться, пусть поднимут справочку и почитают. Например история с Кириллом Тимошенко и его заявлениями, что все что говорит Уманский, то все неправда. По "скрутках" тоже говорили, что это все неправда, и на самом деле ничего нет. Была создана ВСК в Верховной Раде. И факты с суммами, компаниями были подтверждены", - сказал Уманский.

Он добавил, что поиском доказательств должны заниматься правоохранительные органы, а его задача - показать, что есть системная проблема.

Задача на выявление коррупции для 5 класса. Дано: Ивасик установил правила, позволяющие участвовать в тендерах очень ограниченному кругу компаний. Одно из условий участия в тендере - это положительный отзыв от самого Ивасика. А теперь выберите правильный вариант: Ивасик - а) коррупционер, б) вор в) злодей. А теперь серьезно. Даже 5-тикласнику будет понятно, что все три варианта правильные, но представители власти почему-то продолжают делать вид, что все в порядке. И, закрыв уши, непрерывно твердят, что мои аргументы необоснованны. Ну что сказать, поведение достойное людей, которые сейчас занимают высокие должности", - прокомментировал видео Уманский.

Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. После чего на электронный адрес редакции пришло письмо с требованием опровергнуть "недостоверную информацию" от адвоката объединения "Могильницкий и партнеры", которое имеет в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов "русского мира". В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги" - мы детально остановились на существующих схемах в дорожной отрасли. В статье "Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку" рассказали о возможных злоупотреблениях во время реализации этой национальной программы в части реновации социальной инфраструктуры - школ, детсадов, амбулаторий, спортивных сооружений. А также в статье "Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала" рассказали о прибытии в Днепропетровскую область цистерн с российским битумом, который используют для нужд украинского дорожного строительства, и о том, почему причастные к "Большому строительству" украинские топ-чиновники в этой истории с новым битумным заработком Медведчука словно воды в рот набрали.

воровство бюджет коррупция Игорь Уманский Кирилл Тимошенко Большое строительство

 
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