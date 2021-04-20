На "Большом строительстве" есть коррупция: Уманский ответил заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко

Он утверждает, что на государственной программе президента Владимира Зеленского происходит масштабное хищение бюджетных средств

Он утверждает, что на государственной программе президента Владимира Зеленского происходит масштабное хищение бюджетных средств

Фото: из открытых источников

Соответствующее видео Игорь Уманский обнародовал в Telegram, передает RegioNews.

Он ответил на слова журналиста, что пока не будет конкретно сказано о коррупционерах, о конкретных компаниях, Кирилл Тимошенко и Владимир Зеленский будут и дальше говорить, что у Игоря Уманского нет никаких доказательств.

Публично об этом говорю, я им в руки передал справку, в которой все эти компании написаны. Если им интересно ознакомиться, пусть поднимут справочку и почитают. Например история с Кириллом Тимошенко и его заявлениями, что все что говорит Уманский, то все неправда. По "скрутках" тоже говорили, что это все неправда, и на самом деле ничего нет. Была создана ВСК в Верховной Раде. И факты с суммами, компаниями были подтверждены", - сказал Уманский.

Он добавил, что поиском доказательств должны заниматься правоохранительные органы, а его задача - показать, что есть системная проблема.

Задача на выявление коррупции для 5 класса. Дано: Ивасик установил правила, позволяющие участвовать в тендерах очень ограниченному кругу компаний. Одно из условий участия в тендере - это положительный отзыв от самого Ивасика. А теперь выберите правильный вариант: Ивасик - а) коррупционер, б) вор в) злодей. А теперь серьезно. Даже 5-тикласнику будет понятно, что все три варианта правильные, но представители власти почему-то продолжают делать вид, что все в порядке. И, закрыв уши, непрерывно твердят, что мои аргументы необоснованны. Ну что сказать, поведение достойное людей, которые сейчас занимают высокие должности", - прокомментировал видео Уманский.

Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. После чего на электронный адрес редакции пришло письмо с требованием опровергнуть "недостоверную информацию" от адвоката объединения "Могильницкий и партнеры", которое имеет в Украине уникальную репутацию защитников Януковича и знаковых адептов "русского мира". В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги" - мы детально остановились на существующих схемах в дорожной отрасли. В статье "Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку" рассказали о возможных злоупотреблениях во время реализации этой национальной программы в части реновации социальной инфраструктуры - школ, детсадов, амбулаторий, спортивных сооружений. А также в статье "Кровавый битум" Медведчука в "Большом строительстве": почему Голик и Тимошенко не заметили скандала" рассказали о прибытии в Днепропетровскую область цистерн с российским битумом, который используют для нужд украинского дорожного строительства, и о том, почему причастные к "Большому строительству" украинские топ-чиновники в этой истории с новым битумным заработком Медведчука словно воды в рот набрали.