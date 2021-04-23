На Киевщине воры-иностранцы похитили 15 элитных часов стоимостью более 3 миллионов
В Киевской области уголовный розыск задержал организованную группу профессиональных воров из Азербайджана. Воры обчищали имения богачей ночью пока хозяева спали. Они проникали в дома даже несмотря на охранные системы, используя маскировку.
Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов, передает RegioNews.
Этой ночью уголовный розыск Киевщины задержал организованную группу профессиональных воров из Азербайджана. На дело приезжали на престижных иномарках, проникали в дома даже несмотря на охранные системы, использовали маскировку", - говорится в сообщении.
Воров разоблачили по горячим следам после совершения кражи. Тогда воры ворвались в усадьбу потерпевшего через окно гаража, похитили наличные и ценные часы стоимостью от 500-25000$.
Правоохранители установили машину и дом, где воры скрывались. В ходе спецоперации спецназовцы задержали четырех молодых людей.
У воров изъяли спецоборудование, документы и похищенное имущество, которое фигуранты пытались спрятать на чердаке.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 апреля, на Варшавской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП. В одном из автомобилей на ходу взорвался газовый баллон.