09:13  23 апреля
В Украине уже более 2 миллионов случаев COVID-19 с начала пандемии
09:34  23 апреля
В Украину привезли партию вакцин AstraZeneca: теперь из Южной Кореи, а не Индии
08:50  23 апреля
Обострение на Донбассе: зафиксировано 17 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2021, 12:39 65

На Киевщине воры-иностранцы похитили 15 элитных часов стоимостью более 3 миллионов

23 апреля 2021, 12:39 65
Читайте також українською мовою
Правоохранители задержали четырех злоумышленников
Правоохранители задержали четырех злоумышленников
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В Киевской области уголовный розыск задержал организованную группу профессиональных воров из Азербайджана. Воры обчищали имения богачей ночью пока хозяева спали. Они проникали в дома даже несмотря на охранные системы, используя маскировку.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов, передает RegioNews.

Этой ночью уголовный розыск Киевщины задержал организованную группу профессиональных воров из Азербайджана. На дело приезжали на престижных иномарках, проникали в дома даже несмотря на охранные системы, использовали маскировку", - говорится в сообщении.

Воров разоблачили по горячим следам после совершения кражи. Тогда воры ворвались в усадьбу потерпевшего через окно гаража, похитили наличные и ценные часы стоимостью от 500-25000$.

Правоохранители установили машину и дом, где воры скрывались. В ходе спецоперации спецназовцы задержали четырех молодых людей.

У воров изъяли спецоборудование, документы и похищенное имущество, которое фигуранты пытались спрятать на чердаке.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 23 апреля, на Варшавской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП. В одном из автомобилей на ходу взорвался газовый баллон.

воровство деньги уголовное дело полиция имущество

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Глава Херсонщины Козырь: свой среди чужих
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Никто не рождается "вечным мэром" или "вечным депутатом"
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram