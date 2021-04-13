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13 апреля 2021, 10:12 10

COVID-вакцинация: за сутки на Черкасщине не сделали ни одной прививки

13 апреля 2021, 10:12 10
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Вакцинацию проводили 84 мобильных бригады по иммунизации и 543 пункта
Фото: из открытых источников
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В Украине прививки 12 апреля сделали 10 135 человек, это на 8919 больше, чем накануне. С начала вакцинальной кампании сделано 388 401 прививки: 1 дозу получили 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Так, среди лидеров по вакцинации: Львовская область (1 510) и Киев (1 500), а также Днепропетровская область (850). В Черкасской области за минувшие сутки не сделали ни одной прививки.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • г. Киев - 1500 прививок;
  • Винницкая область - 70 прививок;
  • Волынская область - 170 прививок;
  • Днепропетровская область - 850 прививок;
  • Донецкая область - 480 прививок;
  • Житомирская область - 510 прививок;
  • Закарпатская - 190 прививок;
  • Запорожская область - 520 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 435 прививок;
  • Киевская область - 290 прививок;
  • Кировоградская область - 210 прививок;
  • Луганская область - 260 прививок;
  • Львовская область - 1510 прививок;
  • Николаевская область - 350 прививок;
  • Одесская область - 430 прививок;
  • Полтавская область - 320 прививок;
  • Ровенская область - 440 прививок;
  • Сумская область - 250 прививок;
  • Тернопольская область - 360 прививок;
  • Харьковская область - 200 прививок;
  • Херсонская область - 210 прививок;
  • Хмельницкая область - 220 прививок;
  • Черкасская область - 0 прививок;
  • Черновицкая область - 260 прививок;
  • Черниговская область - 100 прививок.

Напомним, ранее Степанов рассказал, когда в Украину начнут поставлять вакцину Pfizer.

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