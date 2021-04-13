COVID-вакцинация: за сутки на Черкасщине не сделали ни одной прививки
Вакцинацию проводили 84 мобильных бригады по иммунизации и 543 пункта
Вакцинацию проводили 84 мобильных бригады по иммунизации и 543 пункта
В Украине прививки 12 апреля сделали 10 135 человек, это на 8919 больше, чем накануне. С начала вакцинальной кампании сделано 388 401 прививки: 1 дозу получили 388 399 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Так, среди лидеров по вакцинации: Львовская область (1 510) и Киев (1 500), а также Днепропетровская область (850). В Черкасской области за минувшие сутки не сделали ни одной прививки.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- г. Киев - 1500 прививок;
- Винницкая область - 70 прививок;
- Волынская область - 170 прививок;
- Днепропетровская область - 850 прививок;
- Донецкая область - 480 прививок;
- Житомирская область - 510 прививок;
- Закарпатская - 190 прививок;
- Запорожская область - 520 прививок;
- Ивано-Франковская область - 435 прививок;
- Киевская область - 290 прививок;
- Кировоградская область - 210 прививок;
- Луганская область - 260 прививок;
- Львовская область - 1510 прививок;
- Николаевская область - 350 прививок;
- Одесская область - 430 прививок;
- Полтавская область - 320 прививок;
- Ровенская область - 440 прививок;
- Сумская область - 250 прививок;
- Тернопольская область - 360 прививок;
- Харьковская область - 200 прививок;
- Херсонская область - 210 прививок;
- Хмельницкая область - 220 прививок;
- Черкасская область - 0 прививок;
- Черновицкая область - 260 прививок;
- Черниговская область - 100 прививок.
Напомним, ранее Степанов рассказал, когда в Украину начнут поставлять вакцину Pfizer.
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