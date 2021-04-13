09:15  13 апреля
В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19
08:41  13 апреля
Одесская мэрия полностью перешла на украинский язык
08:56  13 апреля
На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2021, 10:35 1

В столичном метро массово нарушают карантин: проверяющих нет, вагоны заполнены

13 апреля 2021, 10:35 1
Читайте також українською мовою
Поезда метро в утренний час пик 13 апреля заполнены полностью
Поезда метро в утренний час пик 13 апреля заполнены полностью
Фото: Страна
Читайте також
українською мовою

В Киеве уже девятый день продолжается локдаун, в городе действуют транспортные ограничения. Несмотря на это, поезда метро в утренний час пик 13 апреля заполнены полностью. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Корреспондент, который проехался в подземке от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", отметил, что вагон был заполнен на 100% еще на станции "Академгородок". На следующих станциях пассажиров только прибавлялось. Давки не было, но люди стояли плотно. Все сидячие места были заняты.

Социальную дистанцию никто не соблюдал, на платформах не было сотрудников полиции, которые бы следили за количеством пассажиров в вагонах.

Напомним, Киев с 5 апреля ввел жесткий локдаун.

Украина метро Киев карантин локдаун

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua