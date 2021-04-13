В столичном метро массово нарушают карантин: проверяющих нет, вагоны заполнены

Поезда метро в утренний час пик 13 апреля заполнены полностью

Поезда метро в утренний час пик 13 апреля заполнены полностью

Фото: Страна

В Киеве уже девятый день продолжается локдаун, в городе действуют транспортные ограничения. Несмотря на это, поезда метро в утренний час пик 13 апреля заполнены полностью.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Корреспондент, который проехался в подземке от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", отметил, что вагон был заполнен на 100% еще на станции "Академгородок". На следующих станциях пассажиров только прибавлялось. Давки не было, но люди стояли плотно. Все сидячие места были заняты.

Социальную дистанцию никто не соблюдал, на платформах не было сотрудников полиции, которые бы следили за количеством пассажиров в вагонах.

Напомним, Киев с 5 апреля ввел жесткий локдаун.