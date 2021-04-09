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09 апреля 2021, 17:29 6

В Черкассах продлили дистанционное обучение для школьников

09 апреля 2021, 17:29 6
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Пока неизвестно, когда в школах смогут возобновить обучение
Пока неизвестно, когда в школах смогут возобновить обучение
Фото из открытых источников
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В Черкассах школы продолжат учиться дистанционно с 12 апреля. Однако ученикам 1-4 классов разрешат посещать занятия.

Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook, пишет RegioNews.

По его словам, пока неизвестно, когда в школах смогут восстановить обучение.

"Хочу сообщить, в первую очередь: с 12 апреля мы продолжаем дистанционный формат обучения для учащихся 5 – 11 классов, а еще для воспитанников внешкольного и начального художественного образования. Зато для дошкольников и 1 – 4 классов школы с садиками и в дальнейшем будут открытыми", - написал Бондаренко.

Дорогие родители, хочу сообщить, в первую очередь, Вас: с 12 апреля мы продолжаем дистанционный формат обучения для учеников 5...

Posted by Анатолий Бондаренко - городской голова Черкасс on Friday, April 9, 2021

Напомним, что в Черкассах учащихся 5-11 классов перевели на дистанционное обучение еще 31 марта.

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