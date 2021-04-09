У Черкасах продовжили дистанційне навчання для школярів
У Черкасах школи продовжать навчатися дистанційно з 12 квітня. Однак учням 1-4 класів дозволять відвідувати заняття.
Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у Facebook, пише RegioNews.
За його словами, наразі невідомо, коли у школах зможуть відновити навчання.
"Хочу повідомити, в першу чергу: з 12 квітня ми продовжуємо дистанційний формат навчання для учнів 5 – 11 класів, а ще для вихованців позашкільної та початкової мистецької освіти. Натомість для дошкільнят та 1 – 4 класів школи із садочками й надалі будуть відкритими", - написав Бондаренко.
Дорогі батьки, хочу повідомити, в першу чергу, Вас: з 12 квітня ми продовжуємо дистанційний формат навчання для учнів 5...Posted by Анатолій Бондаренко - міський голова Черкас on Friday, April 9, 2021
Нагадаємо, що у Черкасах учнів 5-11 класів перевели на дистанційне навчання ще 31 березня.