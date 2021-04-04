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04 апреля 2021, 11:57 8

Кравчук заявил о выходе украинской делегации из переговоров в ТКГ

04 апреля 2021, 11:57 8
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Делегация продолжит свою работу только после того, как из состава исключат представителя "ЛДНР" Майю Пирогову
Делегация продолжит свою работу только после того, как из состава исключат представителя "ЛДНР" Майю Пирогову
Фото из открытых источников
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Официальная украинская делегация не будет участвовать в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, пока ОБСЕ не исключит из переговоров представителя "ЛДНР" Майю Пирогову.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока Хайди Грау (модератор ОБСЕ - ред.) не добьется исключения ее из переговорного процесса. Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано, - заявил Кравчук.

Он добавил, что не знает, появится ли Пирогова на следующем заседании, поскольку ранее сообщалось, что приглашенная из Донецка российской стороной эксперт заболела и пока не может присутствовать на консультациях.

Напомним, во вторник, 16 марта, делегация из Киева в политической подгруппе ТКГ прервала заседание спустя час после его начала. Она потребовала запретить участие "экспертов ЛДНР" в заседаниях ТКГ.

30 марта украинская сторона заявила, что ОБСЕ самовольно, вопреки Минским соглашениям, нарушила трехсторонний формат переговоров. Модератор от ОБСЕ предоставил статус участников приглашенным для переговоров в ТКГ представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Донбасс Украина переговоры ТКГ ЛДНР Леонид Кравчук

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