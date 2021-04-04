Кравчук заявил о выходе украинской делегации из переговоров в ТКГ
Официальная украинская делегация не будет участвовать в переговорах политической подгруппы Трехсторонней контактной группы, пока ОБСЕ не исключит из переговоров представителя "ЛДНР" Майю Пирогову.
Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.
Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока Хайди Грау (модератор ОБСЕ - ред.) не добьется исключения ее из переговорного процесса. Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано, - заявил Кравчук.
Он добавил, что не знает, появится ли Пирогова на следующем заседании, поскольку ранее сообщалось, что приглашенная из Донецка российской стороной эксперт заболела и пока не может присутствовать на консультациях.
Напомним, во вторник, 16 марта, делегация из Киева в политической подгруппе ТКГ прервала заседание спустя час после его начала. Она потребовала запретить участие "экспертов ЛДНР" в заседаниях ТКГ.
30 марта украинская сторона заявила, что ОБСЕ самовольно, вопреки Минским соглашениям, нарушила трехсторонний формат переговоров. Модератор от ОБСЕ предоставил статус участников приглашенным для переговоров в ТКГ представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.