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30 марта 2021, 12:13 8

"Голос" снова собирает подписи за отставку Степанова

30 марта 2021, 12:13 8
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Оставлять на должности Максима Степанова - это преступление против украинского народа, убеждены в партии
Оставлять на должности Максима Степанова - это преступление против украинского народа, убеждены в партии
Фото: из открытых источников
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Депутаты "Голоса" вновь инициируют отставку министра Министерства здравоохранения, за которую уже собрано более 100 голосов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Сегодня ровно год, как Степанова назначили министром здравоохранения - у него так и не появилось плана, как противодействовать распространению COVID-19... Степанов должен понести персональную политическую ответственность за многочисленные провалы на каждом этапе борьбы с пандемией коронавируса. Любители не смогли спасти страну от пандемии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в политсиле требуют, чтобы Степанов доложил в парламенте о готовности медицинской системы к третьей волне коронавируса, выполнении плана вакцинации и закупке вакцины, а также обеспечении комплекса экономических мер по поддержке предпринимателей.

Напомним, в июле 2020 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления об увольнении с должности министра здравоохранения Максима Степанова.

коронавирус министр партия Голос Максим Степанов

 
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