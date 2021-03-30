В двух областях зашкаливают показатели госпитализаций COVID-больных

В красной зоне сегодня 11 регионов

В красной зоне сегодня 11 регионов

Рixabay

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 20 регионах и в Киеве, на красном уровне находятся столица и 10 областей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В связи с ними, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области.

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышены в 21 регионе - в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель по состоянию на 28 марта составляет 108,4.

Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой области - 118,5 на 100 тыс. населения, в Житомирской области - 115,6, в Хмельницкой области - 116,2.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом состоянию на 28 марта в Киеве - 86,5%, Житомирской области - 76, Киевской - 75,6%, Львовской - 70,1%, Николаевской - 69,8%, (при определенном показателе 65%).

Напомним, на Франковщине начали сворачивать мобильный COVID-госпиталь.