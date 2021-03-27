Теперь официально: Черниговщина с понедельника становится "красной"

В области будут введены ограничения, предусмотренные для данного уровня эпидопасности

В области будут введены ограничения, предусмотренные для данного уровня эпидопасности

Фото: из открытых источников

Начиная с понедельника, 29 марта, на территории Черниговской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Такое решение приняла государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

Отмечается, что такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в субботу.

Комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 29 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области и применить на территории Черниговской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидопасности.

Так, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов. В регионах этой зоны обязательный масочный режим на улице и общественных местах.

Напомним, ранее Минздрав отнес к "красному" уровню эпидопасности Ровенскую и Черниговскую области, теперь "красных" регионов уже 13.