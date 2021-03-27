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Коронавирус в Украине: за сутки больше 17 тысяч новых случаев
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27 марта 2021, 10:42 4

Коронавирус в Украине: за сутки больше 17 тысяч новых случаев

27 марта 2021, 10:42 4
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Больше всего новых заражений выявили во Львовской, Одесской и Киевской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 26 марта COVID-19 диагностировали у 17 424 людей, зафиксировано 290 летальных случаев, госпитализированы 4747 человек, 7124 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

17 424 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 марта. Среди заболевших - 752 ребенка и 420 медработников”, - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 123 500 (в том числе методом ПЦР — 55500, методом ИФА - 22470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45530).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и г. Киев (1226).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 632 131 человек;
выздоровели - 1 297 282 человека;
летальных случаев - 31 751;
проведения ПЦР-тестов - 7 945 044.

Напомним, за 25 марта COVID-19 диагностировали у 18 132 человек, зафиксировано 326 летальных случаев.

коронавирус Минздрав карантин госпитализация медики

 
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