В Киевсовете инициировано создание комиссии, которая будет бороться с незаконной торговлей в столице

Существующие механизмы борьбы с ней недостаточно эффективны, считают в Киевсовете

Существующие механизмы борьбы с ней недостаточно эффективны, считают в Киевсовете

Такое предложение на заседании межфракционного объединения «Успешный Киев» выдвинул его глава, депутат Киевского городского совета, глава Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

Об этом сообщает пресс-служба главы объединения, депутата Владислава Трубицына, передает RegioNews.

В состав комиссии должны войти главы департаментом промышленности и предпринимательства, городского благоустройства, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов, районных администраций, представители Национальной полиции и депутаты Киевского городского совета. По мнению Владислава Трубицына, проблема незаконной торговли приобрела огромные масштабы, а существующие механизмы борьбы – недостаточно эффективны.

"Я начал работу по благоустройству столицы и освобождению Киева от нелегальной торговли. Уже демонтировали незаконную газовую заправку на Оболони и стихийный рынок на улице Электротехнической. Но в Киеве это – массовое явление. Поэтому мы объединяем свои усилия по наведению порядка и предлагаем создать постоянно действующую комиссию, которая будет заниматься поиском незаконных сооружений и их демонтажем, а также – ликвидацией противоправной торговли", – заявил глава объединения Владислав Трубицын.

Во время онлайн-заседания межфракционного объединения "Успешный Киев", депутаты приняли ещё ряд важных решений. Евгения Кулеба, член объединения и секретарь Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики, инициировала создание интерактивной карты зелёных насаждений Киева.

Такой ресурс позволит получить полную информацию о возрасте, размерах, состоянии деревьев и других зелёных насаждений. И коммунальные предприятия смогут принимать решения на основе аналитики, а не оценочных суждений", – сообщила Кулеба.

Член межфракционного объединения Ксения Семёнова поддержала свою коллега и сообщила, что в плане работы комиссии по вопросам цифровой трансформации на текущий год есть разработка карты деревьев при участии КО "Киевзеленстрой", департамента информационно-комуникационных технологий и управления экологии и природных ресурсов КМДА.

Также члены МФО обсудили проведение аудита коммунальных предприятий Киева. Кроме депутатов, с докладами о промежуточных результатах аналитики этих предприятий выступили представители общественных организаций "Эйдос" и "Антикорупционный штаб".

Привлечение общественности к таким проектам крайне важно. Вместе мы эффективнее и быстрее получим результат", – подчеркнул Владислав Трубицын.

Члены межфракционного объединения также приняли решение об обращении к Кабинету министров относительно внесения изменений в законодательство в сфере труда, связанных с вызовами пандемии COVID-19. Член межфракционного объединения Алла Шлапак отметила, что в условиях карантина необходимо ввести возможность работы на дому и удалённой работы.

"Сейчас закроют детские сады, школы. В таких условиях для большинства родитилей не остаётся альтернатив работе на дому, но сегодня законодательство вообще не определило такую норму. Мы должны дать такую возможность людям, иначе – медицинская система не выдержит такого количества больных", – сообщила Шлапак.

Кроме того, депутаты одноголосно поддержали необходимость передачи здания Гостинного двора на баланс города. Депутат Михаил Присяжнюк заявил, что уже 15 лет здание пытаются присвоить разные лица, в то время как оно стоит без крыши и медленно разрушается.

Моя позиция однозначная – здание должно быть передано городу. Киев должен восстановить его. Это здание – важная памятка истории, и нельзя допустить, чтобы оно было уничтожено или превращено в уродца. Гостинный двор – городу Киеву!", – подчеркнул Присяжнюк.

Как сообщалось, депутаты из "Успішного Києва" проведут аудит коммунальных предприятий и будут наводить порядок с МАФами. По мнению депутатов, количество коммунальных предприятий в Киеве – огромное, а эффективность их работы крайне низка.

Напомним, что межфракционное объединение "Успішний Київ" было создано на пленарном заседании Киевского городского совета 11 февраля. В его состав вошли 30 депутатов.