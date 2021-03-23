11:40  23 марта
Днепр усиливает карантин: что запрещено
11:59  23 марта
Работники театров выступили за увольнение главы Харьковской ОГА
08:11  23 марта
На Донбассе фиксируют грубые нарушения со стороны боевиков: за сутки режим "тишины" нарушен 5 раз
UA | RU
UA | RU
23 марта 2021, 14:17 33

Правительство разрешило местным общинам самостоятельно усиливать карантин

23 марта 2021, 14:17 33
Читайте також українською мовою
Были определены четкие условия, при которых местные власти смогут вводить новые ограничения
Были определены четкие условия, при которых местные власти смогут вводить новые ограничения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины опубликовал индикаторы, при которых региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС смогут самостоятельно вводить дополнительные ограничения карантина на уровне общин в "оранжевой" зоне.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета Министров, передает RegioNews.

Согласно документу, власти на местах вправе вводить дополнительные ограничения при следующих показателях:

  • Когда количество новых случаев заболевания коронавирусом за последние 7 дней на территории отдельной территориальной общины превышает показатель 70 на 100 тысяч населения;
  • Если количество новых случаев коронавируса в течение последних 7 дней превышает количество случаев за аналогичный период на 50% и более.

Напомним, ранее мэр Одессы раскритиковал центральную власть из-за нехватки денег на COVID-больных.

Кабмин регионы община карантин коронавирус

КГГА не исключает введения спецпропусков на транспорт в Киеве
23 марта 2021, 12:38
В Харькове потратили несколько миллионов на мобильные бригады, а Терехов их распустил
23 марта 2021, 12:35
Днепр усиливает карантин: что запрещено
23 марта 2021, 11:40
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua