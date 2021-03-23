Правительство разрешило местным общинам самостоятельно усиливать карантин
Были определены четкие условия, при которых местные власти смогут вводить новые ограничения
Были определены четкие условия, при которых местные власти смогут вводить новые ограничения
Кабинет министров Украины опубликовал индикаторы, при которых региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС смогут самостоятельно вводить дополнительные ограничения карантина на уровне общин в "оранжевой" зоне.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета Министров, передает RegioNews.
Согласно документу, власти на местах вправе вводить дополнительные ограничения при следующих показателях:
- Когда количество новых случаев заболевания коронавирусом за последние 7 дней на территории отдельной территориальной общины превышает показатель 70 на 100 тысяч населения;
- Если количество новых случаев коронавируса в течение последних 7 дней превышает количество случаев за аналогичный период на 50% и более.
Напомним, ранее мэр Одессы раскритиковал центральную власть из-за нехватки денег на COVID-больных.
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