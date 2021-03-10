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10 марта 2021, 18:50 4

Степанов заявил, что до конца марта может быть поставка еще одной партии вакцины Covishield

10 марта 2021, 18:50 4
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Эта партия вакцины была законтрактована за средства государственного бюджета
Эта партия вакцины была законтрактована за средства государственного бюджета
Фото: МИНЗДРАВ
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Министерство здравоохранения к концу марта ожидает поставку еще 1,5 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Эта партия вакцины была законтрактована за средства государственного бюджета.

Об этом на встрече с журналистами в среду сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Как пояснил министр, очередная партия COVID-вакцины из Индии должна прибыть в марте, но не исключают задержки.

"До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield. Однако нельзя исключать возможность определенных задержек", – рассказал он.

Отметим, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины Covishield из Индии. В рамках первой партии Украина получила 500 тысяч доз препарата. Это вакцина, которую разработала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, но она производится на мощностях индийского завода Serum Institute.

Ранее в Минздраве рассказали, как будет работать очередь на вакцинацию от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина Максим Степанов вакцинация

 
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