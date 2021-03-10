Степанов заявил, что до конца марта может быть поставка еще одной партии вакцины Covishield

Эта партия вакцины была законтрактована за средства государственного бюджета

Эта партия вакцины была законтрактована за средства государственного бюджета

Фото: МИНЗДРАВ

Министерство здравоохранения к концу марта ожидает поставку еще 1,5 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Эта партия вакцины была законтрактована за средства государственного бюджета.

Об этом на встрече с журналистами в среду сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Как пояснил министр, очередная партия COVID-вакцины из Индии должна прибыть в марте, но не исключают задержки.

"До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield. Однако нельзя исключать возможность определенных задержек", – рассказал он.

Отметим, 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины Covishield из Индии. В рамках первой партии Украина получила 500 тысяч доз препарата. Это вакцина, которую разработала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, но она производится на мощностях индийского завода Serum Institute.

Ранее в Минздраве рассказали, как будет работать очередь на вакцинацию от коронавируса.