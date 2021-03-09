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09 марта 2021, 11:57 6

В Минздраве рассказали, как будет работать очередь на вакцинацию от коронавируса

09 марта 2021, 11:57 6
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Запись подвязана под поставку вакцин
Запись подвязана под поставку вакцин
Рixabay
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В Украине с 1 марта запустили предварительную запись на вакцинацию против коронавируса через портал "Действие" или контакт-центр Министерства здравоохранения. При этом запись подвязана под поставку вакцин.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер, пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

"Когда приезжает новая вакцина, мы логистически, исходя от того, сколько и где людей записалось, отгружаем эту вакцину на регион. За то время, пока она доезжает, тем, кто оставил заявку, приходит сообщение с возможностью выбрать место и время вакцинации", - объяснил замминистра здравоохранения.

Он добавил, что не раньше, чем середина-конец лета такая работа будет начата.

"Сейчас приоритет - провакцинировать те группы населения, которые у нас есть в первых этапах вакцинации", - сказал Кучер.

Замминистра отметил, что более точные сроки зависят от того, насколько поставщики вакцин будут придерживаться оговоренных сроков поставок. По его словам, предварительная запись через "Дію" или контакт-центр не нужна для медиков, военнослужащих, людей из домов престарелых, соцработников, педагогов и сотрудников госорганов. О возможности сделать прививку им сообщит их работодатель или руководитель учреждения.

Ранее сообщалось, что менее четверти населения Украины готовы вакцинироваться от COVID-19.

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