Служба безопасности Украины допросила Виктора Медведчука - СМИ

Также на допрос вызвали пятого президента Петра Порошенко

Также на допрос вызвали пятого президента Петра Порошенко

Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 марта следователи Службы безопасности Украины допросили народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.

Известно, что Медведчука допросили следователи СБУ в уголовном производстве. О каком именно уголовном деле идет речь, не сообщается, однако издание предполагает, что его допрашивали в производстве совершения государственной измены.

В его рамках расследуются факты из ранее опубликованных разговоров Виктора Медведчука и бывшего представителя России Владислава Суркова по Донбассу.

Также журналисты издания сообщили, что на допрос сегодня вызвали пятого президента Петра Порошенко, однако он на него не явился.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

9 марта Зеленский заявил, что хочет пожизненно заблокировать в YouTube телеканалы Медведчука