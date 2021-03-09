Служба безопасности Украины допросила Виктора Медведчука - СМИ
Сегодня, 9 марта следователи Службы безопасности Украины допросили народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.
Известно, что Медведчука допросили следователи СБУ в уголовном производстве. О каком именно уголовном деле идет речь, не сообщается, однако издание предполагает, что его допрашивали в производстве совершения государственной измены.
В его рамках расследуются факты из ранее опубликованных разговоров Виктора Медведчука и бывшего представителя России Владислава Суркова по Донбассу.
Также журналисты издания сообщили, что на допрос сегодня вызвали пятого президента Петра Порошенко, однако он на него не явился.
Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
В Офисе президента называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".
9 марта Зеленский заявил, что хочет пожизненно заблокировать в YouTube телеканалы Медведчука