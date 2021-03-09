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09 березня 2021, 11:57 6

У МОЗ розповіли, як працюватиме черга на вакцинацію від коронавірусу

09 березня 2021, 11:57 6
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Запис підв'язаний під поставку вакцин
Запис підв'язаний під поставку вакцин
Рixabay
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В Україні з 1 березня запустили попередній запис на вакцинацію проти коронавірусу через портал "Дія" або контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. При цьому запис підв'язана під поставку вакцин.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

"Коли приїжджає нова вакцина, ми логістично, виходячи від того, скільки і де людей записалося, відвантажуємо цю вакцину на регіон. За той час, поки вона доїжджає, тим, хто залишив заявку, приходить повідомлення з можливістю вибрати місце і час вакцинації", - пояснив заступник міністра охорони здоров'я.

Він додав, що не раніше, ніж середина-кінець літа така робота буде розпочата.

"Зараз пріоритет - провакцинувати ті групи населення, які у нас є на перших етапах вакцинації", - сказав Кучер.

Заступник міністра зазначив, що більш точні терміни залежать від того, наскільки постачальники вакцин будуть дотримуватися обумовлених термінів поставок. За його словами, попередній запис через "Дію" або контакт-центр не потрібна для медиків, військовослужбовців, людей з будинків престарілих, соціальних працівників, педагогів і співробітників держорганів. Про можливості зробити щеплення їм повідомить їх роботодавець або керівник установи.

Раніше повідомлялося, що менше чверті населення України готові вакцинуватися від COVID-19.

коронавірус Україна вакцина МОЗ вакцинація

 
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