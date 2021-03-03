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03 марта 2021, 11:31 2

В Николаеве ректора Черноморского национального университета уличили в коррупции

03 марта 2021, 11:31 2
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Ректор наладил коррупционный механизм премирования собственных родственников, которых трудоустроил в университете
Ректор наладил коррупционный механизм премирования собственных родственников, которых трудоустроил в университете
Фото: СБУ
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В Николаеве правоохранители задокументировали многочисленные факты административных правонарушений, связанных с коррупцией, ректором Черноморского национального университета имени Петра Могилы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководитель вуза в течение 2019-2020 годов наладил коррупционный механизм премирования собственных родственников, которых трудоустроил в университете. В частности, задокументировано, что родные ректора неправомерно получили премии в несколько сотен тысяч грн. Точная сумма устанавливается", - говорится в сообщении.

По выявленным фактам составлено и объявлено несколько десятков протоколов об административных правонарушениях. Центральный районный суд г. Николаев рассмотрел материалы и принял решение о признании ректора Черноморского национального университета имени Петра Могилы виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией.

Должностное лицо привлечено к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, ранее в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей частного вуза на получении взяток за поступление и легализацию иностранцев.

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