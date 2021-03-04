На Кировоградщине разоблачили создание фейкувых ОТГ

От имени "псевдоОТГ" направлялись письма предприятий и учреждений с требованием передать им имущество на баланс

От имени "псевдоОТГ" направлялись письма предприятий и учреждений с требованием передать им имущество на баланс

Фото: СБУ

В Кировоградской области Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность разветвленной антиукраинской сети, организаторы которой создавали незаконные органы местной власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Группа лиц пыталась сформировать в регионе "альтернативные" органы местного самоуправления, дублировали названия действующих ОТГ. Для легализации незаконной структуры представители "народовластия" разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения.

В одной из социальных сетей организаторы создали страницу, через которую призвали местных жителей присоединиться к псевдогосударственным образованиям. В частности, сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени таких "псевдоОТГ" направлялись письма в предприятия и учреждения с требованием передать имущество на баланс.

По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области политик объявил себя главой несуществующего сельсовета.