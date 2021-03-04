09:13  04 марта
В Украине стремительно возросло количество новых заражений COVID-19
10:06  04 марта
Дело Стерненко: полиция опровергла информацию о давлении на фигуранта дела
08:11  04 марта
Обострение на Донбассе: во время обстрелов ранено украинского защитника
UA | RU
UA | RU
04 марта 2021, 11:42 357

На Кировоградщине разоблачили создание фейкувых ОТГ

04 марта 2021, 11:42 357
Читайте також українською мовою
От имени "псевдоОТГ" направлялись письма предприятий и учреждений с требованием передать им имущество на баланс
От имени "псевдоОТГ" направлялись письма предприятий и учреждений с требованием передать им имущество на баланс
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Кировоградской области Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность разветвленной антиукраинской сети, организаторы которой создавали незаконные органы местной власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Группа лиц пыталась сформировать в регионе "альтернативные" органы местного самоуправления, дублировали названия действующих ОТГ. Для легализации незаконной структуры представители "народовластия" разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения.

В одной из социальных сетей организаторы создали страницу, через которую призвали местных жителей присоединиться к псевдогосударственным образованиям. В частности, сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени таких "псевдоОТГ" направлялись письма в предприятия и учреждения с требованием передать имущество на баланс.

По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области политик объявил себя главой несуществующего сельсовета.

СБУ ОТГ закон фейк Кировоградская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram