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02 марта 2021, 13:48 5

В зоне ООС из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный

02 марта 2021, 13:48 5
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Инцидент произошел 28 февраля в Донецкой области
Инцидент произошел 28 февраля в Донецкой области
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На Донбассе в зоне операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Полтавской области. Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием.

Об этом сообщил заместитель военного комиссариата Полтавской области Эдуард Бородай, передает RegioNews со ссылкой на местное издание "Коло".

Инцидент произошел 28 февраля в Донецкой области.

"Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием", - заявил Бородай.

Погибшим оказался 19-летний военный 72 отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Андрей Мирча. Он был родом из села Степановка Семеновского района Полтавской области. Похороны бойца состоятся 3 или 4 марта.

Напомним, на днях на Донбассе подорвался на мине украинский военный.

Донбасс Украина война оружие смерти

 
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