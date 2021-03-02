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02 марта 2021, 17:34 147

Лишь половина медиков Харькова согласились прививаться от COVID-19

02 марта 2021, 17:34 147
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Фото: из открытых источников
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В Харькове предварительное согласие на вакцинацию от коронавируса дали около 500 медицинских работников из 14 тысяч.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на вице-мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан, передает RegioNews.

Был список на 930 человек. Затем, когда началась безумная кампания по телеканалам об этой вакцине, выступления политиков, сделали вновь с этого политическую игрушку, у нас осталось чуть больше половины от этого списка. Пока так. А когда получим вакцину, увидим", - сказала чиновница.

Харьков заказал для вакцинации врачей полтысячи доз. Сейчас городской совет ожидает информацию, где и когда можно будет получать вакцины, и все необходимые инструкции.

Она добавила, что бригада, которая будет проводить вакцинацию работникам городских больниц региона, еще не вернулась с учебы.

На обучение в Киев ездила бригада областной инфекционной больницы. Наша бригада в Киеве - завтра и послезавтра. Когда вернется наша бригада, мы соберем всех медицинских работников, будут работать с вакциной, бригада передаст им свои знания", - говорит Горбунова-Рубан.

Напомним, президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса, он стал вторым высокопоставленным чиновником в Украине, который вакцинировался от COVID-19.

Также 2 марта главный санитарный врач Ляшко вакцинировался от коронавируса.

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