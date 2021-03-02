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02 березня 2021, 17:34 146

Лише половина медиків Харкова погодилися вакцинуватись від COVID-19

02 березня 2021, 17:34 146
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Фото: із відкритих джерел
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У Харкові попередню згоду на вакцинацію від коронавірусу дали близько 500 медичних працівників із 14 тисяч.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на віце-мера з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлану Горбунову-Рубан, передає RegioNews.

Був список на 930 людей. Потім, коли почалася божевільна кампанія по телеканалах про цю вакцину, виступи політиків, зробили знов з цього політичну іграшку, в нас залишилося трошки більше половини від цього списку. Поки що так. А коли отримаємо вакцину, побачимо", — сказала чиновниця.

Харків замовив для вакцинації лікарів півтисячі доз. Зараз міська рада чекає на інформацію, де і коли можна буде отримувати вакцини, і всі необхідні інструкції.

Вона додала, що бригада, яка буде проводити вакцинацію працівникам міських лікарень регіону, ще не повернулася з навчання.

На навчання в Київ їздила бригада обласної інфекційної лікарні. Наша бригада в Києві - завтра і післязавтра. Коли повернеться наша бригада, ми зберемо всіх медичних працівників, які будуть працювати з вакциною, бригада передасть їм свої знання", - говорить Горбунова-Рубан.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу, він став другим високопосадовцем в Україні, який вакцинувався від COVID-19.

Також 2 березня головний санітарний лікар Ляшко вакцинувався від коронавірусу.

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