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27 февраля 2021, 12:13 143

Штрафы за оскорбление правоохранителей: нардепы зарегистрировали новый законопроект

27 февраля 2021, 12:13 143
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Также хотят усилить ответственность за мелкое хулиганство
Также хотят усилить ответственность за мелкое хулиганство
Фото: из открытых источников
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об административной ответственности за оскорбление правоохранителей при исполнении ими служебных обязанностей. Законопроект внесла группа народных депутатов.

Как отмечает RegioNews, соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента.

Административную ответственность хотят ввести не только за оскорбление полицейских, но и работников Государственной пограничной службы при исполнении ими служебных обязанностей, а также членов общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы при привлечении их к охране общественного порядка.

Отмечается, что за правонарушения планируют ввести штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы от одного до двух месяцев с вычетом 20% заработка, или админарест от 5 до 10 суток.

За публичное оскорбление полицейского при исполнении служебных обязанностей или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка предлагают штрафовать в размере от 20 до 40 НМДГ (340-680 грн) или общественными работами от 20 до 30 часов.

Еще предлагаются изменения в санкцию статьи 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и увеличение размера административного взыскания в виде штрафа (от 170 грн до 510 грн), внедряется дополнительная правовая квалификация повторности таких деяний.

Напомним, ранее Рада повысила штрафы для поджигателей травы и лесов до 20 тысяч.

ВР полиция хулиганство нарушение законопроект правоохранители

 
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