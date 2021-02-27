Штрафи за образу правоохоронців: нардепи зареєстрували новий законопроєкт

Також хочуть посилити відповідальність за дрібне хуліганство

Також хочуть посилити відповідальність за дрібне хуліганство

Фото: з відкритих джерел

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про адміністративну відповідальність за образу правоохоронців при виконанні ними службових обов'язків. Законопроєкт внесла група народних депутатів.

Як зазначає RegioNews, відповідний документ зареєстрований на сайті парламенту.

Адміністративну відповідальність хочуть ввести не тільки за образу поліцейських, але і працівників Державної прикордонної служби при виконанні ними службових обов'язків, а також членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону при залученні їх до охорони громадського порядку.

Наголошується, що за правопорушення планують ввести штраф від 50 до 100 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарешт від 5 до 10 діб.

За публічну образу поліцейського при виконанні службових обов'язків або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку пропонують штрафувати в розмірі від 20 до 40 НМДГ (340-680грн) або громадськими роботами від 20 до 30 годин.

Ще пропонуються зміни у санкцію статті 173 КУпАП (дрібне хуліганство) і збільшення розміру адміністративного стягнення у вигляді штрафу (від 170 грн до 510 грн), запроваджується додаткова правова кваліфікація повторності таких діянь.

Нагадаємо, раніше Рада підвищила штрафи для паліїв трави та лісів до 20 тисяч.