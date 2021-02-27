13:39  27 лютого
Тенденції невтішні: до "червоної" зони можуть потрапити ще 7 областей - Ляшко
15:45  27 лютого
Стали відомі подробиці вибуху в міській лікарні Чернівців
10:06  27 лютого
Загострення на Донбасі: одинадцять постраждалих та 14 обстрілів за добу
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2021, 12:13 194

Штрафи за образу правоохоронців: нардепи зареєстрували новий законопроєкт

27 лютого 2021, 12:13 194
Читайте также на русском языке
Також хочуть посилити відповідальність за дрібне хуліганство
Також хочуть посилити відповідальність за дрібне хуліганство
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про адміністративну відповідальність за образу правоохоронців при виконанні ними службових обов'язків. Законопроєкт внесла група народних депутатів.

Як зазначає RegioNews, відповідний документ зареєстрований на сайті парламенту.

Адміністративну відповідальність хочуть ввести не тільки за образу поліцейських, але і працівників Державної прикордонної служби при виконанні ними службових обов'язків, а також членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону при залученні їх до охорони громадського порядку.

Наголошується, що за правопорушення планують ввести штраф від 50 до 100 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарешт від 5 до 10 діб.

За публічну образу поліцейського при виконанні службових обов'язків або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку пропонують штрафувати в розмірі від 20 до 40 НМДГ (340-680грн) або громадськими роботами від 20 до 30 годин.

Ще пропонуються зміни у санкцію статті 173 КУпАП (дрібне хуліганство) і збільшення розміру адміністративного стягнення у вигляді штрафу (від 170 грн до 510 грн), запроваджується додаткова правова кваліфікація повторності таких діянь.

Нагадаємо, раніше Рада підвищила штрафи для паліїв трави та лісів до 20 тисяч.

ВР поліція хуліганство порушення законопроєкт правоохоронці

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram