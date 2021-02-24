Радуцкий заявил, что готов вакцинироваться "индийским" препаратом

В то же время, по его словам, пока неизвестна продолжительность защиты после вакцинации

В то же время, по его словам, пока неизвестна продолжительность защиты после вакцинации

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что готов вакцинироваться вакциной Covishield, разработки Oxford-AstraZeneca индийского производства.

Об этом он написал в Фейсбуке, пишет RegioNews. "Я лично готов пройти прививки этой вакциной. Конечно, когда появится такая возможность, в соответствии с утвержденным Национальным планом вакцинации", - написал Радуцкий. В то же время, по его словам, пока неизвестна продолжительность защиты после вакцинации. Впрочем, по утверждению Радуцкого, клинические испытания вакцины Oxford-Astra Zeneca свидетельствуют, что она полностью безопасна. "Как уверяет Виктор Ляшко, которому я вполне доверяю, иммуногенность вакцины (образование антител) составляет более 97%, эффективность – более 70%. Полную картину относительно эффективности препарата среди разных возрастных групп можно будет получить только после завершения третьей фазы испытаний. Но сейчас нет сомнений, что это безопасный препарат", - написал Радуцкий. Готов поддержать главного санитарного врача Виктора Ляшко и лично вакцинироваться препаратом Covishield! Вчера к... Posted by Михаил Радуцкий on Wednesday, February 24, 2021 Напомним, ранее Ляшко сказал, готов ли публично сделать прививку индийской COVID-вакциной.

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