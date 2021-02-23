Война на Донбассе: погиб еще один защитник Украины
В течение текущих суток, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, недалеко от населенного пункта Зайцевое российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
"В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения", - отметили на передовой.
Вблизи Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов.
"В районе населенных пунктов Луганское и Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций со станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутового – из автоматических станковых гранатометов", - отметили в штабе.
Также сообщается, что вблизи Шумов оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - сообщили в ООС.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводки по ситуации в районе...Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, February 23, 2021
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе было пять нарушений "тишины”, погиб украинский военный.