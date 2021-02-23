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23 февраля 2021, 10:06 106

Ситуация ухудшится: ученые дали прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине

23 февраля 2021, 10:06 106
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Среди лидеров по темпам распространения прогнозируют Винницкую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области
Фото: из открытых источников
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Ученые Национальной академии наук Украины дали прогноз роста количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, по данным прогноза, в начале марта количество заражений может вырасти до 6820 случаев в сутки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз НАНУ.

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6275 (Prophet) и 5612 (SEIR-U) в течение недели 23 февраля - 1 марта 2021 года", - говорится в прогнозе.

Ожидается, что наибольшие темпы распространения COVID-19 будут в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Также, по данным ученых, среднее количество новых случаев в течение недели 2-8 марте составит 6820.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки выявили более четырех тысяч новых случаев COVID-19.

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