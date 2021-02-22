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22 февраля 2021, 16:58 21

Президент сказал, кто первым в Украине получит вакцину от коронавируса

22 февраля 2021, 16:58 21
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Он также отметил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран
Он также отметил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран
Фото из открытых источников
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Вакцина от COVID-19 будет в Украине в ближайшее время, и получат ее в первую очередь военные врачи и участники Операции объединенных сил.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский 22 февраля во время традиционного селекторного совещания, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса гаранта.

Также, по его словам, среди первых на вакцинацию — и медики, которые на передовой борьбы с COVID-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска.

"По графику поставки вакцин прививки будут гарантированы всем гражданам Украины. От государства они будут бесплатными", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что в вопросе проведения вакцинации Украина перенимает опыт других стран.

Напомним, ранее в Минздраве сказали, в какие области COVID-вакцина поступит сначала.

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