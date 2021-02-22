В Черниговской области грузовик упал с моста в реку
На Черниговщине фура упала с моста в реку. Сейчас выясняется, кто находился в автомобиле во время аварии.
Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Черниговской области, передает RegioNews.
Правоохранителям сообщили о произошедшем сегодня около полуночи: на 137 км дороги М-01 Киев — Чернигов-Новые Яриловичи в районе села Шестовица грузовой автомобиль пробил ограждение моста и упал в реку Десна.
Заявитель рассказал диспетчеру 102, что из кабины грузовика никто не выбрался.
На место происшествия также прибыли спасатели и водолазы. Поскольку вода в реке замерзла, а фура имеет большой вес, процесс ее извлечения осложняется.
Следователи открыли производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения.
В настоящее время выясняется, кто находился в автомобиле во время аварии. Подробнее о ДТП полиция обещает рассказать позже.
Напомним, в Винницкой области в ДТП попали четыре грузовика и пассажирский автобус.