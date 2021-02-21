Водителя, который убил пешехода в Киеве, отправили в СИЗО

Мера пресечения не предусматривает внесения залога

Мера пресечения не предусматривает внесения залога

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Печерский районный суд города Киева взял под стражу водителя, который в центре Киева нанес пешеходу смертельный удар, в результате чего тот скончался.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Инцидент произошел 19 февраля на улице Архитектора Городецкого, водитель автомобиля "Хюндай", который проезжал по улице, не пропустил двух граждан на пешеходном переходе, один из которых сделал водителю замечание.

Между ними возник словесный конфликт, после чего водитель вышел из автомобиля и нанес пешеходу несколько ударов в область головы, от которых последний скончался на месте. Водителем автомобиля "Хюндай" оказался гражданин Азербайджана, 1992 г. р., его вскоре задержали правоохранители.

Задержанному инкриминируют ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса "Умышленное тяжкое телесное повреждение", ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Надежды Максимец, адвокаты злоумышленника просили круглосуточный домашний арест.

Подозреваемый во время судебного заседания заявил, что признает свою вину. Сейчас следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, в центре Киева водитель убил пешехода на переходе: в МВД рассказали подробности.