Водія, який вбив пішохода у Києві, відправили у СІЗО

Запобіжний захід не передбачає внесення застави

Запобіжний захід не передбачає внесення застави

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Печерський районний суд міста Києва взяв під варту водія, який у центрі Києва завдав пішоходу смертельного удару, в результаті чого той помер.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Інцидент стався 19 лютого на вулиці Архітектора Городецького, водій автомобіля "Хюндай”, який проїжджав вулицею, не пропустив двох громадян на пішохідному переході, один з яких зробив водієві зауваження.

Між ними виник словесний конфлікт, після чого водій вийшов із автомобіля та наніс пішоходу кілька ударів в область голови, від яких останній помер на місці. Водієм автомобіля "Хюндай” виявився громадянин Азербайджану, 1992 р.н., його невдовзі затримали правоохоронці.

Затриманому інкримінують ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу "Умисне тяжке тілесне ушкодження”, йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

За словами речниці прокуратури Надії Максимець, адвокати зловмисника просили цілодобовий домашній арешт.

Підозрюваний під час судового засідання заявив, що визнає свою вину. Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, у центрі Києва водій на переході вбив пішохода: у МВС розповіли подробиці.