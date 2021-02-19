В центре Киева водитель убил пешехода на переходе: в МВД рассказали подробности
Потерпевший скончался на месте, а водителя уже задержали
Потерпевший скончался на месте, а водителя уже задержали
В центре Киева водитель ударил пешехода в ходе внезапно возникшей ссоры. Потерпевший скончался на месте, а водителя уже задержали.
Об этом Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет RegioNews.
По его словам, для установления и задержания водителя автомобиля "Хюндай" полиции потребовалось более часа. Это стало возможным благодаря камерам видеонаблюдения.
Водій автомобилю "Хюндай", який в 14 48 в ході раптово виниклої сварки спричинив тілесні ушкодження, що призвели до...Posted by Антон Геращенко on Friday, February 19, 2021
Как сообщают СМИ, инцидент произошел возле театра им. Франко. Водитель нанес пешеходу два удара, после чего он упал на мостовую и умер до приезда скорой помощи.
Напомним, в Киеве неизвестный убил сотрудницу посольства США.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко