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19 февраля 2021, 17:42 88

В центре Киева водитель убил пешехода на переходе: в МВД рассказали подробности

19 февраля 2021, 17:42 88
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Потерпевший скончался на месте, а водителя уже задержали
Потерпевший скончался на месте, а водителя уже задержали
Фото: сайт МВД
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В центре Киева водитель ударил пешехода в ходе внезапно возникшей ссоры. Потерпевший скончался на месте, а водителя уже задержали.

Об этом Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет RegioNews.

По его словам, для установления и задержания водителя автомобиля "Хюндай" полиции потребовалось более часа. Это стало возможным благодаря камерам видеонаблюдения.

Водій автомобилю "Хюндай", який в 14 48 в ході раптово виниклої сварки спричинив тілесні ушкодження, що призвели до...

Posted by Антон Геращенко on Friday, February 19, 2021

Как сообщают СМИ, инцидент произошел возле театра им. Франко. Водитель нанес пешеходу два удара, после чего он упал на мостовую и умер до приезда скорой помощи.

Напомним, в Киеве неизвестный убил сотрудницу посольства США.

Украина убийство полиция смерти

 
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