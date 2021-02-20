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20 февраля 2021, 17:48 342

СБУ в Луганской области разоблачила сделку с отоплением школ и больниц

20 февраля 2021, 17:48 342
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В тень вывели свыше 4 миллионов
В тень вывели свыше 4 миллионов
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила масштабную сделку на теплоснабжении больниц, школ и других социальных учреждений Кременского района Луганщины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет RegioNews.

По предварительным данным участники схемы вывели в тень более 4 миллиона гривен. Противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры. Используя свои связи среди бывших должностных лиц райгосадминистрации, он обеспечил подконтрольному предприятию заказ на теплоснабжение объектов социальной сферы района.

Для получения "прибыли" участники сделки закладывали в стандартные тарифы стоимость екопалива – брикетов. Но на самом деле они использовали для отопления бюджетных учреждений классические материалы. Полученную "разницу" дельцы переводили в наличные через аффилированные фирмы и "конвертационные" центры в Киеве.

Во время обысков по местам жительства и в офисных помещениях участников сделки правоохранители обнаружили финансовую документацию, печати шести "транзитных" фирм, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности, а также почти 3,5 миллиона гривен.

В отношении участников данной схемы уже завершено предварительное досудебное расследование по факту перехваченная СБУ присвоение денег местной общины на ремонте школ и больниц в ноябре прошлого года.

По данному факту злоумышленникам сообщено восемь подозрений в совершении преступлений, планируется направить материалы в суд.

Напомним, на днях на Полтавщине разоблачили схему присвоения миллионов бюджетных средств на закупки медоборудования.

суд Украина СБУ деньги Луганщина

 
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