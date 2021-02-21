Обострение на Донбассе: боевики семь раз стреляли из запрещенного вооружения

Под обстрелы из минометов попали дома мирных жителей

Под обстрелы из минометов попали дома мирных жителей

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 20 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

По украинских позициях недалеко от населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия", - говорится в сообщении.

Также поблизости Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра.

В штабе ООС отметили, что под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей.

Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет. Также противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Екатериновка", - добавили в ООС.

На обстрелы противника украинские военные вели ответный огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет. О фактах нарушения режима прекращения огня были проинформированы представители ОБСЕ.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики пять раз обстреляли силы ВСУ.