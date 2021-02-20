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Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ
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20 февраля 2021, 18:18 7

Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ

20 февраля 2021, 18:18 7
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На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ
На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ
Фото из открытых источников
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В течение текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям неподалеку населенного пункта Южное.

Из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска вели огонь вблизи Новгородского. Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных Сил Украины, а и дома местных жителей.

"В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линию электропередач и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет", - сообщили в штабе ООС.

Также оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - отметили на передовой.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, February 20, 2021

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили режим "тишины".

ООС Украина обстрел ОБСЕ боевики

 
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