Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ
В течение текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям неподалеку населенного пункта Южное.
Из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска вели огонь вблизи Новгородского. Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных Сил Украины, а и дома местных жителей.
"В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линию электропередач и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет", - сообщили в штабе ООС.
Также оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.
"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - отметили на передовой.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, February 20, 2021
Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили режим "тишины".