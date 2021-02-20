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В Украине более 6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
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20 февраля 2021, 10:42 247

В Украине более 6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

20 февраля 2021, 10:42 247
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За минувшие сутки госпитализировано 2 225 человек
За минувшие сутки госпитализировано 2 225 человек
Фото из открытых источников
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В Украине по состоянию на 20 февраля зафиксировано 6 295 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 429 детей и 223 медработники.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, пишет RegioNews.

Так, за минувшие сутки госпитализировано 2 225 человек. 73 человека скончались. Выздоровели 4 539 человек.

Всего за сутки совершили 67 017 тестирований. В частности методом ПЦР - 29 731, методом ИФА - 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 102.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и городе Киеве (415).

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 1 299 967 заболеваний коронавирусом.

6 295 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности,...

Posted by Максим Степанов on Friday, February 19, 2021

Ранее сообщалось, что в регионах усилят карантин и контроль за его соблюдением.

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