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15 февраля 2021, 15:15 19

ВАКС разрешил снять с Грымчака электронный браслет слежения

15 февраля 2021, 15:15 19
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Срок действия обязательств, возложенных на него Высшим антикоррупционным судом, завершился 14 февраля
Срок действия обязательств, возложенных на него Высшим антикоррупционным судом, завершился 14 февраля
Фото: из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку снять электронный браслет.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-служб ВАКС, также эту информацию подтвердил Грымчак в Facebook, передает RegioNews.

Вчера истек срок действия обязанностей, которые были установлены ранее, сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить", - говорится в сообщении.

В Антикоррупционном суде рассказали, что прокуратура пока не направляла нового ходатайства о продлении действия процессуальных обязанностей для Грымчака, но они еще могут это сделать.

Сегодня имею удовольствие сообщить вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли. Теперь я абсолютно свободный человек", - заявил Грымчак.

Напомним, Юрия Грымчака задержали 14 августа 2019 года по подозрению в вымогательстве $1,1 миллиона взятки. Бывший заместитель министра подозревается в злоупотреблении влиянием.

12 мая 2020 года НАБУ закрыло дело о недостоверном декларировании против Юрия Грымчака.

суд Юрий Грымчак министр уголовное дело электронный браслет

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