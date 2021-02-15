ВАКС разрешил снять с Грымчака электронный браслет слежения

Срок действия обязательств, возложенных на него Высшим антикоррупционным судом, завершился 14 февраля

Срок действия обязательств, возложенных на него Высшим антикоррупционным судом, завершился 14 февраля

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-служб ВАКС, также эту информацию подтвердил Грымчак в Facebook, передает RegioNews.

Вчера истек срок действия обязанностей, которые были установлены ранее, сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить", - говорится в сообщении.

В Антикоррупционном суде рассказали, что прокуратура пока не направляла нового ходатайства о продлении действия процессуальных обязанностей для Грымчака, но они еще могут это сделать.

Сегодня имею удовольствие сообщить вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли. Теперь я абсолютно свободный человек", - заявил Грымчак.

Напомним, Юрия Грымчака задержали 14 августа 2019 года по подозрению в вымогательстве $1,1 миллиона взятки. Бывший заместитель министра подозревается в злоупотреблении влиянием.

12 мая 2020 года НАБУ закрыло дело о недостоверном декларировании против Юрия Грымчака.