ВАКС разрешил снять с Грымчака электронный браслет слежения
Высший антикоррупционный суд разрешил бывшему заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку снять электронный браслет.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-служб ВАКС, также эту информацию подтвердил Грымчак в Facebook, передает RegioNews.
Вчера истек срок действия обязанностей, которые были установлены ранее, сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить", - говорится в сообщении.
В Антикоррупционном суде рассказали, что прокуратура пока не направляла нового ходатайства о продлении действия процессуальных обязанностей для Грымчака, но они еще могут это сделать.
Сегодня имею удовольствие сообщить вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли. Теперь я абсолютно свободный человек", - заявил Грымчак.
Напомним, Юрия Грымчака задержали 14 августа 2019 года по подозрению в вымогательстве $1,1 миллиона взятки. Бывший заместитель министра подозревается в злоупотреблении влиянием.
12 мая 2020 года НАБУ закрыло дело о недостоверном декларировании против Юрия Грымчака.