Кабмин утвердил порядок компенсаций за электроотопление

Никаких справок или заявлений писать не надо

Никаких справок или заявлений писать не надо

Фото: из открытых источников

Кабинет Министров Украины утвердил порядок компенсации для людей, которые используют для обогрева помещений электроотопление.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook премьер-министра Шмыгаля.

Правительство утвердило порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление. Такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок или заявлений писать не надо", - сообщил премьер-министр.

По его словам, компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения.

Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В общем, это больше чем 600 000 украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млрд грн

Ранее сообщалось, что Правительство планирует выделить 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию. Компенсации получат пользователи электроотопления, которые имеют на это право.