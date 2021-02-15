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15 февраля 2021, 08:59 3525

Умер посол Украины в Китае, которого "терроризировали" увольнением

15 февраля 2021, 08:59 3525
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Смерть дипломата прокомментировал экс-глава ОП Андрей Богдан
Смерть дипломата прокомментировал экс-глава ОП Андрей Богдан
Фото: из открытых источников
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В воскресенье, 14 февраля, в возрасте 64 лет скончался посол Украины в Китае Сергей Камышев.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что он начал работу в МИД в первые годы после обретения Украиной независимости и лично приложил значительные усилия для развития отношений с государствами Азии и Ближнего Востока, дважды - в 2004-2009 и 2019-2021 годах - возглавлял посольство Украины в КНР.

Смерть посла прокомментировал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. По его словам, Сергея Камышева в последнее время "терроризировали" увольнением.

Умер мой хороший товарищ Сергей Камышев. Честный, профессиональный, искренний. Легенда дипломатии. Дважды посол Украины в Китае. Последние полгода один пи***ас терроризировал его увольнением, потому что "человек Богдана", - написал он.

По словам экс-главы Офиса президента, этот человек теперь "будет сидеть". Кого именно Богдан имел в виду, он не написал.

Напомним, Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.

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