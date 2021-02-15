Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев заражения

Больше всего новых заражений зафиксировали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях

Больше всего новых заражений зафиксировали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки, 13 февраля, COVID-19 обнаружили у 2332 человек, умерли 62 пациента, госпитализировали 1145 больных, выздоровели 2478 человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews. 2332 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 15 февраля. Среди заболевших - 160 детей и 47 медработников", - сообщил министр. За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), городе Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 1 273 475 человек;

выздоровели - 1 116 779 человек;

летальных исходов - 24 392;

проведено ПЦР-тестов - 6 551 858. Напомним, сутками ранее в Украине выявили более 3 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 45 человек.

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