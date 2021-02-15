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Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев заражения
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15 февраля 2021, 09:10 234

Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев заражения

15 февраля 2021, 09:10 234
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Больше всего новых заражений зафиксировали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
Больше всего новых заражений зафиксировали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки, 13 февраля, COVID-19 обнаружили у 2332 человек, умерли 62 пациента, госпитализировали 1145 больных, выздоровели 2478 человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

2332 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 15 февраля. Среди заболевших - 160 детей и 47 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), городе Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 273 475 человек;
  • выздоровели - 1 116 779 человек;
  • летальных исходов - 24 392;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 551 858.

Напомним, сутками ранее в Украине выявили более 3 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 45 человек.

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