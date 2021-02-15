Коронавирус в Украине: за сутки более двух тысяч новых случаев заражения
Больше всего новых заражений зафиксировали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
Больше всего новых заражений зафиксировали в Ивано-Франковской и Черновицкой областях
В Украине за прошедшие сутки, 13 февраля, COVID-19 обнаружили у 2332 человек, умерли 62 пациента, госпитализировали 1145 больных, выздоровели 2478 человек.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
2332 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 15 февраля. Среди заболевших - 160 детей и 47 медработников", - сообщил министр.
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), городе Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 273 475 человек;
- выздоровели - 1 116 779 человек;
- летальных исходов - 24 392;
- проведено ПЦР-тестов - 6 551 858.
Напомним, сутками ранее в Украине выявили более 3 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 45 человек.
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