В частном детдоме в Одесской области вспышка гепатита: заболели 15 детей

Первый случай гепатита там обнаружили еще 21 января

Первый случай гепатита там обнаружили еще 21 января

Фото: из открытых источников

В городе Раздельная Одесской области в частном детдоме обнаружили вспышку вирусного гепатита A, заболели 15 детей и один взрослый.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

13 февраля в г.. Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А в 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание "Думская", первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января. Впоследствии трое инфицированных были госпитализированы в инфекционное отделение местной райбольницы с легкой формой болезни.

После этого были взяты анализы у больных и лиц, которые с ними контактировали, а также прошли проверки условий проживания в детдоме.

Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена", - сообщил санврач Одесской области Виталий Гончаров.

Напомним, ранее в Харьковской области среди пятиклассников была зафиксирована вспышка гепатита А.