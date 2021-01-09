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09 января 2021, 11:08 10

Под Львовом полицейские обнаружили свалку медицинских отходов

09 января 2021, 11:08 10
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По факту нарушения санитарных правил и норм начали расследование
По факту нарушения санитарных правил и норм начали расследование
Фото: Facebook
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В селе Сокольники возле Львова работники Пустомытовского отдела полиции обнаружили нелегальное свалку с медицинскими отходами.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

8 января, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о том, что вблизи села Сокольники Пустомитивского района найдено медицинские отходы, а именно - пробирки со следами крови. На место немедленно выехали следственно-оперативная группа Пустомытовского отдела полиции, эксперты-криминалисты, судебно-медицинский эксперт, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщины", - говорится в сообщении.

На месте происшествия в лесопосадке вблизи дороги "Львов-Пустомыты" правоохранители обнаружили насыпь бытового мусора и медицинские стеклянные колбы с веществом, похожим на кровь.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам, которые незаконно устроили свалку, грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Бердянске разгорелся масштабный пожар на мусоросвалке, подозревают что это был умышленный поджег.

Львовщина Свалка правоохранители отходы медицина уголовное дело
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