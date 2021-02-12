Ляшко рассказал, кто будет первым в очереди на COVID-прививки

"Ритуального действа" из прививки делать не будут

"Ритуального действа" из прививки делать не будут

Фото: из открытых источников

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что первую прививку от коронавирусной болезни сделают кому-то из медиков, а известных людей к вакцинации не будут привлекать.

Как передает RegioNews, об этом Ляшко сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть".

Ведущая эфира отметила, что в некоторых странах из первого укола COVID-вакцины "делали некое "ритуальное действо", привлекая авторитетных и известных людей".

Украина приняла решение начинать кампанию с медицинских работников, чтобы защитить людей, которые на передовой борются с коронавирусной болезнью. Я считаю, что любой медицинский работник - герой и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы не можем делить, кто больше заслуживает вакцину, а кто меньше", - сообщил Ляшко.

По его словам, власть должна продемонстрировать, что вакцина безопасна и эффективна. "Я лично буду призывать своих родителей, когда они будут делать прививки, чтобы они пригласили (журналистов, - ред.) и показали, что это родители главного санитарного врача прививаются в своем селе", - сказал он.

Напомним, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой ценой в мире.

Несмотря на это, самый дорогой поставщик вакцины от COVID-19 подал заявку на ее регистрацию в Украине. О заявке от компании Sinovac сообщается на сайте Минздрава.