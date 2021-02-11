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11 февраля 2021, 20:02 559

В "Борисполе" заблокировали контрабанду 10 тонн сигарет

11 февраля 2021, 20:02 559
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Стоимость груза из Персидского залива – около 10 млн грн
Стоимость груза из Персидского залива – около 10 млн грн
Фото СБУ
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Служба безопасности Украины заблокировала в Международном аэропорту «Борисполь» канал незаконного перемещения на таможенную территорию нашего государства большой партии сигарет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы систематически переправляли в Украину подакцизную продукцию авиационными рейсами из страны Персидского залива. Грузы с сигаретами скрывали от таможенного контроля и импортировали в Украину под видом потребительских товаров.

Сотрудники СБ Украины обнаружили 867 ящиков табачных изделий весом более 10 тонн, ориентировочной стоимостью почти 10 миллионов гривен, - сообщают в Службе.

В настоящее время, в рамках уголовного производства, устанавливаются все лица, причастные к противоправной сделке. Табачные изделия изъяты и переданы на временное хранение таможенным органам.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось ранее, 2 февраля более двух тонн контрабандных сигарет из ОАЭ задержали в "Борисполе”. Стоимость контрабанды – 1,4 млн грн.

таможня СБУ контрабанда аэропорт Борисполь сигареты

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